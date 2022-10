News Milan, Pioli spiazza tutti: ecco cosa vuole fare domani

Nonostante i tanti infortuni (alcuni anche decisamente pesanti), il Milan di Stefano Pioli continua a correre. Spirito di squadra, consapevolezza e la mano evidente del mister sono riusciti finora a far fronte anche alle lunghe assenze di gente come Maignan , Calabria , Saelemaekers e Ibrahimovic . Anche perché Pioli non sta fermo a guardare, ma inventa soluzioni.

Nell'ultima partita contro il Monza si sono visti sprazzi di difesa a tre, che ha dato buone risposte sul campo. Un esperimento positivo, sul quale il tecnico rossonero potrebbe continuare a lavorare in vista del futuro per avere un'ulteriore soluzione tattica a disposizione. E anche in ottica dell'importantissima partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria, Pioli potrebbe spiazzare tutti con un'altra mossa a sorpresa: ecco cosa avrebbe in mente di fare <<<