Pioli l’invincibile con l’ombra del Professore: ecco perché il Milan cambia

Milan, Pioli l'invincibile con l'ombra del Professore

MILANO – 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli, frutto di tre grandissime vittorie e del bel pareggio contro i partenopei di Gattuso; poi, la vittoria contro il Lecce all’esordio in campionato e il pareggio, molto particolare, in casa della Spal per un totale di 14 punti conquistati su 18 disponibili.

Il Milan, assieme all’Atalanta, è l‘unica squadra della Serie A imbattuta nel post lockdown: merito dei calciatori, che hanno lavorato duro e stanno dando tutto, e merito di Stefano Pioli, bravissimo a isolare la squadra dalle voci esterne e a darle una struttura solida sul campo.

Nonostante Rangnick

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico emiliano, praticamente da subito, è stato rincorso dall’ombra di Rangnick, ma non ha permesso che gli saltassero i nervi: “Quello che succederà il 3 agosto non mi interessa”. Tale spirito si è riflesso sugli allenamenti e in partita, con il Milan capace di tirare fuori il meglio da sé stesso.

Pioli, però, sa di essere al capolinea perché. Elliott, di fatto, ha già scelto. Il fondo vuole dare al club un’identità più internazionale, affidandolo a un uomo, o meglio, a un manager di grande carisma, che si occupi praticamente di tutto. Insomma, un Professore. Pioli non lo è, ma sta farà di tutto per chiudere in bellezza qualificando il Milan all’Europa League e dando in mano al suo successore una squadra con solide basi. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live