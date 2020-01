Piatek al PSG per Cavani: l’idea de “L’Equipe” in apertura

L’Equipe – Milan, Piatek al PSG?

MILANO – Secondo quanto riportato da L’Equipe, autorevole testata francese, Krzysztof Piatek potrebbe essere l’uomo giusto per sostituire il partente Cavani nelle fila del PSG. Le dichiarazioni del DT dei parigini Leonardo, infatti, non lasciano scampo ad equivoci: il Matador lascerà il PSG e, al suo posto, L’Equipe propone una serie di nomi: Giroud, Higuain, Llorente, Mertens e Joao Pedro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live