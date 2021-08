News Milan – Messias ultimo acquisto? Pellegatti: “Mi hanno detto che…”

Il Milan ha chiuso nella notte il suo undicesimo acquisto. Junior Messias passerà dal Crotone al club rossonero in prestito oneroso (2,6 milioni) con diritto di riscatto (5,4 milioni) più 1 milione di bonus.

Dopo l'arrivo di Bakayoko dal Chelsea e di Yacine Adli dal Bordeaux (il francese rimarrà in prestito annuale in Ligue1), finalmente Maldini e Massara hanno chiuso per il trequartista. Nonostante la resistenza di Elliott su un acquisto di questo tipo (un trentenne), alla fine l'hanno spuntata i due dirigenti rossoneri.