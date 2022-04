News Milan / L’annuncio in diretta: “Il contratto è già pronto”

Rivelazioni importanti in casa Milan. Il contratto sarebbe già pronto per essere firmato, ci sono anche i dettagli sulle cifre

Ultime Notizie — C'è uno scudetto da provare a scucire dal petto dei cugini. Il Milan continua a rimanere concentrato sul finale di stagione, d'ora in avanti si giocheranno tutte finali. Ci sono stati dei passi falsi contro le medio-piccole che hanno portato via ai rossoneri qualche punto, ma la lotta scudetto vede il Diavolo in piena corsa. La concentrazione della squadra è altissima e focalizzata a dare il meglio sul campo per riportare uno scudetto che manca da più di dieci stagioni.

Non è l'unico obiettivo dei rossoneri: Maldini e Massara stanno già progettando il futuro. Alcuni reparti richiederanno un restyling. Bisogna trovare un degno sostituto di Frank Kessié e rinforzare la trequarti dove i nomi a disposizione di Stefano Pioli non sempre hanno superato gli esami a pieni voti.

Si lavora però anche per rinforzare il reparto offensivo. Il parco degli attaccanti è uno dei rebus da sciogliere per il futuro dei rossoneri. Proprio su questo tema si è espresso anche il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti che ha rivelato dei dettagli importanti

Cosa riserva il futuro? — Il reparto offensivo del Milan è un nodo cruciale per la prossima stagione. Già sicuro della permanenza Giroud, almeno per un altro anno, i rossoneri sono pronti ad affiancare Divock Origi al centravanti francese. Una delle questioni in ballo, però, resta quella di Zlatan Ibrahimovic. A 40 anni l'attaccante svedese deve sciogliere i dubbi in vista delle prossime stagioni: rinnovo o ritiro le due opzioni. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e non ha ancora preso una decisione, tanto dipenderà dalle sue condizioni fisiche.

Su questo tema ci sono delle novità importanti, a rivelarlo è Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube: "Il suo contratto è al quarto piano di Casa Milan. Un rinnovo da 2,5 milioni di euro ma tutto dipenderà da come si sente Zlatan Ibrahimovic. Non penso che sarà il Milan ad imporre la sua posizione ma sceglierà lo svedese in base alle proprie condizioni di forma. Mi auguro di rivederlo in campo dal primo minuto, non so se ce la farà in questo campionato".

Il Milan avrebbe pronto il rinnovo. Ibra è un giocatore importante per i rossoneri, non solo dal punto di vista tecnico. Il suo contributo in termini di personalità, di mentalità e di esempio per i giovani lo conoscono bene dalle parti di Milanello. Non ci resta che aspettare la scelta del campione svedese al termine della stagione.