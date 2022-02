News Milan \ Pellegatti smentisce tutti: “Mi dicono che..”

In base a ciò che si legge in questi giorni su giornali e siti specializzati, il Milan starebbe pianificando un mercato estivo molto importante.

Tanti nomi già individuati come rinforzi designati e altri che potrebbero andare ad arricchire una rosa già altamente competitiva. Ma il passo in più dovrà essere compiuto per forza di cose. L'anno prossimo non sarà tollerato essere l'unica squadra italiana uscita anzitempo dalle coppe europee.