Parma-Milan, D’Aversa: “Non meritavamo la sconfitta, partita buttata nel primo tempo”

Le parole di Roberto D'Aversa, tecnico dei ducali, nel post Parma-Milan, sfida terminata 1-3 per gli ospiti.

Redazione Il Milanista

MILANO - Roberto D'Aversa, tecnico dei ducali, si è così espresso ai microfoni di SkySport nel post Parma-Milan, sfida vinta 1-3 dagli ospiti: Nel primo tempo siamo stati troppo timidi e rinunciatari contro una squadra forte ma in difficoltà, come visto con la Sampdoria. Se si guardano i numeri non meritavamo la sconfitta ma la partita l'abbiamo persa nel primo tempo"

SU GERVINHO: "In tanti hanno fatto un primo tempo sotto ritmo. Se avessi potuto li avrei cambiati un po' tutti... Poi il secondo tempo siamo entrati in campo con un atteggiamento diverso, ci teniamo la reazione, ma avremmo potuto far meglio. Non ci possiamo permettere di buttare le partite così, con degli 1-2 centrali dei primi due goal. Non abbiamo avuto cattiveria e determinazione, essendo così timida e remissiva nel primo tempo".

SULLA PRESTAZIONE: "Non avevo giocatori offensivi in panchina. Posso parlare per il mio periodo, raggiungendo la salvezza presto in ogni stagione. Quest'anno continuiamo a prendere tanti goal, pur essendo migliorati sotto l'aspetto delle prestazioni e dell'aspetto fisico. Il problema sono i goal subiti, sia da palle inattive che oggi con troppa semplicità... Abbiamo perso un po' quella che era la nostra caratteristica: prima di subire goal le squadre avversarie dovevano soffrire molto. Lavoriamo duramente ogni giorno per cercare di migliorare questo aspetto".

SULLA SALVEZZA: "Tecnicamente la squadra è migliorata molto ma preferirei avere basse determinate statistiche e avere qualche punto in più".