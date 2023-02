Parla Donadoni: “il Milan ha meritato decisamente. L’Atalanta…”

"È stata una partita che ha testimoniato la ripresa del Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da parte dell'Atalanta ma non ha mai impensierito Maignan con i rossoneri che avrebbero potuto segnare almeno altri 2-3 gol. I l Milan ha meritato decisamente. L'Atalanta è stata poco incisiva e non ha creato quasi nulla". Sulla corsa Champions ha detto: "Se la giocheranno lì dietro per trovare la collocazione giusta. Tutti hanno le stesse chance. Il Milan ha superato il periodo brutto".

E sul Napoli: "L'entusiasmo che Napoli sta vivendo in merito ai risultati ottenuti è una cosa positiva. Quando sei su quest'onda, sei ancora più invogliato a dimostrare la tua qualità e ad esprimere il gusto e il piacere di far vedere le tue potenzialità. Non mi preoccuperei assolutamente in questo senso". Ed ha chiuso con un commento sulla Juventus: "La classifica non sarebbe così penalizzante senza il -15. Quando tu giochi in una situazione di questo tipo, da un punto di vista psicologico qualche colpo ce l'hai. Io credo che essere allenatore e gestire questa situazione sia molto complicato. I giocatori almeno possono sfogarsi in campo. Adesso vediamo cosa succederà da qui in avanti ma la Juve penso che abbia la voglia e il desiderio per risalire ancora la classifica".