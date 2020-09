Paquetà al Lione, il presidente Aulas smentisce le voci su Twitter

Paquetà al Lione, il presidente Aulas smentisce

MILANO – Jean-Michael Aulas, vulcanico presidente del Lione, si è affidato al suo profilo Twitter per smentire le voci di una trattativa tra il Milan e il club francese per l’approdo Oltralpe di Lucas Paquetà; si è rivolto, in particolare, ai colleghi de L’Equipe i quali, nel pomeriggio di ieri, avevano rilanciato con forza la candidatura del centrocampista brasiliano nella lista di Juninho, ds del Lione. Ecco il post di Aulas: “Che informazioni false e imprecise ed è triste vedere tutte queste imprecisione dalla parte di L’Equipe”.

C’è da sottolineare, comunque, che Aulas non è nuovo a queste “uscite”; durante la scorsa settimana, per esempio, aveva sbandierato ai quattro venti l’interesse – mai confermato – della Roma per Memphis Depay. Che sia solo strategia di mercato?