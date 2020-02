Panchina Milan, in caso di addio di Pioli si punterà su un big

Panchina Milan, si cercherà un big

MILANO – Come anticipato dalla nostra redazione, il Milan potrebbe salutare Stefano Pioli a giugno in caso di non qualificazione alle coppe europee. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a quel punto la dirigenza rossonera proverebbe a piazzare un gran colpo per la panchina; da scartare l’ipotesi Rangnick nel ruolo di allenatore-direttore sportivo, più percorribile la suggestione Allegri. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live