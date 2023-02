Milan, Senti Paloschi: “Il Nesta che ho vissuto io era fortissimo”

L'attaccante del Siena Alberto Paloschi ha parlato dell'ex difensore del Milan SandroNesta: "Quando giocavo contro Barzagli e la Juventus era un allenamento per fare 10-11 km perché la palla non la prendevi mai. L’esperienza in Lega Pro? Avevo bisogno di un ambiente che mi regalasse fiducia e continuità. Il Siena mi ha aspettato per l’infortunio dello scorso anno, mentre quest’anno ho trovato continuità. Penso che questa serie sia la scuola giusta per i giovani che vogliono farsi le ossa. In qualsiasi categoria si fa calcio perché 17mila spettatori in C ti fanno capire cos’è questo mondo."