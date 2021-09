News Milan \ Maldini ci sta lavorando: può succedere di tutto!

1 di 2

Ante Rebic e Franck Kessie

Come è ben noto, vincere aiuta a vincere. E alle volte le vittorie sono in grado di esaltare i club in maniera impensabili fino a poche ore prima. Ieri il Milan ha disputato una delle migliori partite degli ultimi anni.

Nella stagione in cui ci sarà una speranza per chiunque in zona scudetto, è caduta laLazio a San Siro, hanno rallentato i nerazzurri a Genova contro la Samp, ha perso l'Atalanta in casa contro la Fiorentina di un sempre più sorprendente Dusan Vlahovic.

Sono quindi rimaste in tre, a punteggio pieno, dopo una sosta infernale per tutti e alla vigilia del primo turno delle coppe europee. Al Milan di vincere per due anni di fila le prime 3, non era mai accaduto. E questo sembra aver esaltato il Presidente Scaroni, che si è lasciato andare a rivelazioni importanti in chiave mercato! >>>