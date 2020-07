Ora si vola, ora Elliott riflette: l’analisi post Milan 5-1 Bologna

L'analisi post Milan 5-1 Bologna

MILANO – Il Milan ha battuto 5 a 1 il Bologna nell’anticipo della 34esima giornata del campionato di Serie A. In rete per i rossoneri Saelemaekers al decimo, Calhanoglu al 24simo, Bennacer al 49esimo, Rebic al 57esimo, e Calabria al 92esimo, mentre il goal della bandiera dei felsinei porta la firma di Tomyasu al 44esimo. Con questi tre punti il Milan si porta a 56 in classifica, superando il Napolli (impegnato oggi in casa con l’Udinese) e portandosi a -1 dalla Roma, la quale oggi ospiterà l’Inter.

Non c’è stata partita

Le parole di Mihajlovic nel post partita sono piuttosto eloquenti per ciò che riguarda l’estrema sintesi del match: non c’è stata partita. Il Milan ha controllato, dominato, gestito, si è divertito per tutto l’arco del match; il gioco c’è, con trame che, sopratutto negli ultimi 30 metri, diventano veloci coinvolgendo e esaltando le caratteristiche di tutti gli elementi offensivi della rosa. I ragazzi di Pioli piacciono e si piacciono, segnano e convincono, vincono e volano.

Ora Elliorr riflette

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l’inattesa svolta della squadra dopo il lockdown (6 vittorie nelle ultime 8 partite) avrebbe preso in contropiede i vertici di via Aldo Rossi, i quali starebbero seriamente riflettendo sul futuro di Pioli. Rangnick resta certamente il candidato numero uno, ma le quotazioni di Pioli avrebbero subito un’impennata clamorosa e impensabile fino a un mese fa. Di conseguenza, non è più da escludere una soluzione alternativa, scartata fino a qualche settimana fa (oggi non più): Pioli allenatore e Rangnick direttore tecnico, almeno per il primo anno. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live