Olmo al Milan fra conferme e smentite: il punto della situazione

Olmo al Milan, il punto

MILANO – Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie a riguardo del possibile approdo di Dani Olmo al Milan. Facciamo un po’ d’ordine: al momento, di fatti, non c’è nessuna ufficialità né, tantomeno, alcun accordo fra le parti interessate.

QUESTIONE DI COSTI – Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero è certamente interessato al talento spagnolo classe 1998, ma la Dinamo Zagabria chiede 25 milioni di euro per lasciarlo partire, ai quali si aggiungerebbero altre spese collaterali, come le commissioni agli agenti (quasi 7 milioni di euro), i bonus (5 milioni di euro) e una percentuale sulla futura rivendita. Nella giornata di ieri, l’allenatore della Dinamo Zagabria ha confermato l’esistenza di una trattativa per la cessione di Olmo, ma ciò non garantisce che si tratti del Milan.

SALDI – Sta di fatto che Boban tenterà certamente fino all’ultimo di strappare Dani Olmo alla Dinamo Zagabria per portarlo al Milan, magari sfruttando i saldi di fine gennaio e qualche cessione illustre (Suso o Paquetà). Seguiranno aggiornamenti. CLICCA QUI>Intanto, nuove notizie anche per lo scambio Suso-Under con la Roma