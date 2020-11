Olivero: “Rebic? Può offrire la giusta cattiveria offensiva che serve in alcune partite”

MILANO – Il giornalista de La Gazzetta dello Sport G.B. Olivero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Ante Rebic, domenica titolare contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Lui ha capito bene come muoversi intorno ad Ibra e come sfruttare gli spazi che lo svedese gli apre. Nella seconda parte della scorsa stagione è stato il giocatore che ha dato quel qualcosa in più nel Milan. In questo momento, ai rossoneri può dare quella cattiveria offensiva che serve in certe partite“.