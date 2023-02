Milan, oggi si parte con la preparazione in vista di domenica

Dopo due giorni di riposo concessi da mister Pioli , i rossoneri ricominceranno oggi con gli allenamenti . I ragazzi sono attesi all'ora di pranzo a Milanello . A seguire la seduta pomeridiana per la preparazione in vista dell'Atalanta domenica sera. Stessa cosa anche per i nerazzurri che tornano a Zingonia reduci dalla sconfitta in casa subita dal Lecce . E in vista dell'Atalanta Pioli sta ricominciando a recuperare alcuni big fermi ai box da tempo.

Mike Maignan fa progressi ma non sarà pronto per domenica. La tabella di marcia prevede: rientro in gruppo in settimana, provino a Firenze e reinserimento da titolare nella gara di ritorno di Champions a Londra contro il Tottenham di Antonio Conte per confermare la vittoria dell'andata al Meazza. Un'altra pedina fondamentale per i rossoneri è Ismael Bennacer: il centrocampista algerino è stato risparmiato contro Tottenham e Monza perché ancora non al 100% e dovrebbe essere già pronto per l'Atalanta (ma aspettiamo i prossimi giorni per capire meglio le sue condizioni). Va da sé che Maignan e Bennacer sono due uomini chiave per il Milan. Anche l'ex giallorosso Alessandro Florenzi è sulla via della guarigione. Quindi Stefano Pioli -premiato ieri per la Panchina d'oro 2021-22 a Coverciano- man mano sta ritrovando i suoi (quasi al completo).