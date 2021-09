News Milan – Lo vuole mezza Serie A: è stato offerto a Maldini

Il Milan domenica affronterà a San Siro la formazione di Maurizio Sarri e lo farà in emergenza. Un'emergenza in attacco che sorprende tutti gli addetti ai lavori.

Infatti durante l'ultima finestra di mercato Maldini e Massara si adoperati affinché Stefano Pioli potesse contare su tre attaccanti per i molti impegni stagionali. E nonostante siano arrivati Olivier Giroud e Pietro Pellegri a far compagnia a Zlatan Ibrahimovic, contro i capitolini c'è solo lo svedese. Tra l'altro a mezzo servizio. Per questo il duo mercato è già al lavoro per trovare e studiare alternative.