News Milan / Pioli-Mourinho, scambio di giocatori in estate?

Non sarà stata la gara più entusiasmante della stagione quella contro l'Empoli, ma ha messo in luce la capacità del Milan di essere concreto e incisivo.

Conquistare tre punti di platino in questo modo non fa che alimentare le speranze di poter conquistare il tanto ambito tricolore.

La dirigenza rossonera vive il momento entusiasmante, ma si proietta anche al futuro. Maldini e Massara hanno lavorato benissimo in questi due anni, ma vogliono migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Pioli. Il salto di qualità lo si compie puntando su pezzi da 90. Non scommesse, giocatori da formare, ma profili già in grado di fare la differenza. Il Diavolo avrebbe messo nel mirino un nome in grado di spostare gli equilibri<<<