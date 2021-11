News Milan – Offerta folle, pioggia di sterline più un bomber

Batosta difficile da digerire quella di oggi pomeriggio con il Sassuolo. Gli emiliani hanno letteralmente dominato il Diavolo in casa propria e bucato la porta del rientrante Maignan per ben 3 volte.

Non c'è tempo per piangere sul latte versato, mercoledì sera si tornerà in campo nel turno infrasettimanale contro il Genoa. Intanto si avvicina a passi spediti il mercato di gennaio. Nonostante le due sconfitte consecutive in campionato, Pioli sa di poter contare su un'ottima rosa, ma ha bisogno di rinforzi per continuare a cullare il sogno scudetto.