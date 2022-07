News Milan \ Offerta folle in arrivo: due calciatori più soldi

Si è radunato ormai da qualche giorno il Milan in quel di Milanello. Manca poco più di un mese alla riapertura del campionato e il Diavolo se la vedrà con l'Udinese. Difficile fare meglio di un'annata che ha portato in dote il 19° scudetto, anche perché le rivali storiche stanno operando bene sul mercato per rinforzarsi.