Milan: occhi puntati su Dest. Gli USA oggi affrontano il Galles

Si osserverà da vicino anche il rendimento del difensore americano Sergiño Dest. Oggi alle 20.00 (orario italiano) gli USA esordiranno nel gruppo B contro il Galles. Dest scenderà in campo con la maglia numero 2 e completerà il reparto difensivo accanto a Zimmerman, Ream e Robinson. In prestito dal Barcellona, Maldini pensa alla soluzione per riscattare il difensore. I blaugrana chiedono 20 milioni di euro per riscattare il 22enne americano: più fattibile probabilmente un rinnovo del prestito (in scadenza nel 2025) o un acquisto a titolo definitivo ad un prezzo scontato.