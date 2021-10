News Milan – Tante big lo tentano, ma lui è tifoso rossonero

Il Milan e i suoi parametri zero. Come lo scorso anno il club meneghino è alle prese con i rinnovi dei suoi giocatori e lo spettro di perderli senza incassare nulla. Di Franck Kessie e le sue parole d'amore verso i tifosi e il Diavolo è stato scritto tantissimo. Sembrava dovesse essere una questione semplice, invece si è trasformata in un nuovo ennesima telenovela.