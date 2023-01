Milan, un nuovo nome per l’attacco. I rossoneri ci pensano ma…

Tre i nomi in partenza (da capire se nell'immediato o a giugno): Tiémoué Bakayoko (potrebbe approdare nel campionato turco), Yacine Adli e Marko Lazetić. A parte il primo, per gli ultimi due si parlerebbe di prestito secco. E la società già pensa alla prossima stagione per intervenire praticamente in ogni reparto. Con ogni probabilità il senegalese Fodé Ballo-Touré partirà: si attende quindi un nuovo terzino sinistro. E al centro della difesa si cerca un altro centrale affidabile viste le condizioni fisiche altalenanti del danese Simon Kjær rientrato sabato dall'ennesimo infortunio. Altri profili su cui investire saranno uno per il reparto difensivo e uno per il centrocampo. E non si escludono interventi anche sulla trequarti.