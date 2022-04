News Milan / Nuovo bomber? Proposto uno scambio molto interessante

Il problema attacco è ormai sotto gli occhi di tutti. Chi dovrebbe fare la differenza là davanti, non riesce a timbrare il cartellino con continuità.

Basti analizzare da quanto tempo i vari attaccanti rossoneri non vanno a segno. Leao ha siglato il suo ultimo gol il 25 febbraio scorso. Messias e Rebic hanno festeggiato l'ultima volta il 19 febbraio. Se consideriamo pure Ibra (9 gennaio) e Diaz (25 settembre) ci rendiamo conto di come esista un problema oggettivo che il prossimo anno non dovrà più ripresentarsi.