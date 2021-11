News Milan – “Più gol che partite”, Maldini lo ha puntato

1 di 2

Sebastian Haller

Tra le priorità del Milan vi è quella di rinforzare pesantemente l’attacco per l’anno prossimo. La stagione al momento procede secondo i piani: ottimo avvio in campionato, qualche difficoltà in Champions League, ma la crescita globale è evidente.

Certo, un solo punto in Europa è poco, ma non si può non considerare l’alto livello degli avversari capitati al Milan in questo gruppo B: Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Altro fattore che sicuramente ha influito è la poca esperienza che gran parte della rosa rossonera ha in partite di un certo livello. Infine, non si possono non menzionare i pesanti episodi arbitrali cha hanno condizionato il Milan nei momenti chiave delle partite contro gli spagnoli e i portoghesi.

Il mercato può sicuramente venire in soccorso per crescere ancora. Con Ibrahimovic che ha da poco compiuto 40 anni, Giroud che ne vanta 35 e Pellegri che resta un oggetto misterioso, il piano di Maldini e Massara prevedrebbe l’arrivo di un nuovo attaccante. Il segreto di Pulcinella è il molto probabile ingaggio a parametro zero di Belotti. Ma in queste ore si sta facendo largo una pista di primissimo ordine<<<