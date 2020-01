Notizie Serie A – La Lazio mette nel mirino un record del Milan

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – La Lazio tocca il cielo con un dito. Terza in classifica a sole due lunghezze dall’Inter, ma con una partita da recuperare, contro l’Hellas Verona. La squadra di Simone Inzaghi continua ad infrangere record su record, il prossimo potrebbe essere uno detenuto dal Milan. Correva la stagione 2002/2003 e sulla panchina rossonera sedeva Carlo Ancelotti. I rossoneri, quell’anno, collezionarono ben quindici rigori a favore sbagliandone incredibilmente dieci. Nessuna squadra prima, e dopo, era riuscita a fare meglio del Diavolo. I quindici tiri dal dischetto rappresentano un record, ma i biancocelesti si stanno avvicinando prepotentemente. Sono ben tredici i penalty fischiati in favore della squadra di Simone Inzaghi, in diciannove partite fin qui disputate.