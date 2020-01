Notizie Milan – Per la Roma l’alternativa a Politano è Suso

MILANO – Lo scambio Politano-Spinazzola, tra Inter e Roma, è definitivamente saltato. L’operazione ha vissuto due giorni “sulle montagne russe” con le parti che si avvicinavano e allontanavano di continuo. Adesso, la parola fine, sembra che sia stata scritta definitivamente. I giallorossi, però, continuano a pensare all’ex Sassuolo, ma non è escluso che possano virare su altri obiettivi. Torna quindi prepotentemente in auge il nome di Jesus Suso, esterno offensivo del Milan, per la compagine romana. In queste ore le ultime indiscrezioni di mercato raccontano di un possibile, nuovo, scambio tra le due squadre. Con Under destinato a Milanello e lo spagnolo a Trigoria. La Roma però potrebbe decidere anche di presentare un’offerta ai rossoneri, in modo da evitare un altra situazione simile a quella che si è creata con l’Inter per Politano.