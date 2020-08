Notizie Milan, per il rinnovo di Donnarumma si aspetta la fine del mercato

Notizie Milan – Si attende la fine del mercato per il rinnovo di Donnarumma

Ibra non è l’unico giocatore rossonero a preoccupare per il rinnovo di contratto: infatti, anche un altro big della squadra si trova con la scadenza molto vicina. Si tratta di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scadrà nel giugno del 2021.

Come riportato da TuttoSport, il Milan si starebbe già muovendo per avviare la trattativa di rinnovo, valutando le richieste del giocatore. Il portiere classe 1999, che vanta 203 presenze in Serie A, vorrebbe rimanere in rossonero e continuare la sua carriera a Milano: in questo senso, ci sarebbe già un accordo tra Gigio e la società per un prolungamento fino al 2023 con 6 milioni più bonus di stipendio. Ogni discorso, però, verrà rimandato alla fine del mercato estivo, quando il Milan avrà già configurato la rosa per la nuova stagione.