Notizie Milan – Maldini e Massara presenti a Milanello

MILANO – Il Milan è tornato ad allenarsi anche a oggi a Milanello, in vista della possibile ripresa del campionato. La Lega Serie A nella giornata di ieri ha indicato la data del prossimo 13 giugno come quella ideale per la ripresa delle ostilità e i club si stanno preparando, dopo il lungo stop.

La curiosità, legata alla sessione odierna di lavoro dei rossoneri, è data dalla presenza di Paolo Maldini e Frederick Massara a Milanello, come riporta Sky Sport. Il direttore tecnico e il direttore sportivo erano presenti al cento sportivo del club meneghino per osservare la squadra “da vicino”, mantenendo assolutamente le distanze di sicurezza obbligatorie. Una nuova prova delle vicinanza alla squadra, in vista del ritorno in campo.

