Notizie Milan – L’attesa per Ibrahimovic non può essere infinita

NOTIZIE MILAN – I due responsabili del mercato del Milan, Paolo Maldini e Zvonimir Boban nella giornata di ieri hanno fatto intuire come una trattativa con Ibrahimovic sia viva: “E’ sicuramente un’opzione, stiamo continuando a parlare, ci sono anche altre opzioni. Più si va in là più diventa difficile” ha dichiarato l’ex capitano nel prepartita contro il Sassuolo e il croato ha aggiunto: “Ibra è una soluzione diversa rispetto alle altre, è unico, è uno che ti può dare tanto. Vedremo cosa succederà, perché Ibra è un’altra cosa rispetto a tutti gli altri, anche se non ha più 28 anni. E’ un giocatore di estremo carattere e personalità, può dare la sterzata a tutto l’ambiente”. Se il concetto non dovesse chiaro: il Milan vuole Milan, ma non aspetterà all’infinito. Il match di ieri ha sottolineato, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, di come l’attacco del Milan abbia bisogno di un attaccante capace a segnare e a creare occasioni per i suoi compagni visto come i rossoneri costruiscano tanto ma non riescano a finalizzare. Non a caso il reparto avanzato ha segnato appena due reti su azione. Una mancanza, quella dell’attacco, che è stata sopperita dai gol del francese Hernandez e dal ritorno di Jack Bonaventura, ma per il ritorno in Europa è un poco: motivo per cui nel prossimo mercato il club di via Aldo Rossi dovrà intervenire per rinforzare il reparto. Un reparto che paga alcune scelte errate durante la scorsa finestra di trasferimenti dove è stato ceduto Patrick Cutrone ed è stato acquistato Leao. Un mercato figlio delle richieste dell’ex tecnico Marco Giampaolo, al quale però non è stato preso il famoso trequartista che ha costretti i due allenatori di questa stagione a ripiegare al 4-3-3. Altra cessione mal sostituita è stata quella di André Silva con Ante Rebic, con il croato che è stato impiegato appena 177 minuti. Senza dubbio il portoghese sarebbe stato impiegato di più. In rosa ci sono ancora Borini e Castillejo: il primo figlio del mercato di Mister Li, il secondo di quello di Elliott della passata stagione. Ibrahimovic aiuterebbe a riempire le molte lacune del reparto, ma il Milan non può aspettare in eterno.