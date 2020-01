Notizie Milan – La Roma resta interessata a Politano

MILANO – Lo scambio tra Inter e Roma, che prevedeva Politano in giallorosso e Spinazzola in nerazzurro è definitivamente saltato. Nonostante la fumata nera, però, il club capitolino resta vigile sull’ex Sassuolo, obiettivo di mercato anche del Milan. La volontà della dirigenza romana è quella di assicurarsi le prestazione dell’esterno offensivo con un prestito gratuito, bisogna capire se nella proposta che verrà avanzata alla compagine meneghina sia previsto un’obbligo o un diritto di riscatto. La Roma continua il pressing per portare a Trigoria un nuovo calciatore capace di rimpiazzare Zaniolo. Vittima di un brutto infortunio nell’ultimo match di campionato contro la Juventus.