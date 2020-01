Notizie Milan – Il Rigamonti verso il tutto esaurito in vista dei rossoneri

MILANO – Si va verso il tutto esaurito per lo stadio Mario Rigamonti, in vista del prossimo turno di Serie A tra Brescia e Milan. La notizia di oggi riguarda la Curva Nord dell’impianto, andata sold-out e le lunghe file fuori dallo store delle Rondinelle, per accaparrarsi i biglietti. I rossoneri quindi si troveranno davanti al pubblico delle grandi occasioni, nell’anticipo di campionato. La partita tra le due squadre andrà in scena venerdì 24 gennaio, alle ore 20:45. La squadra di Eugenio Corini affronterà il Diavolo senza Mario Balotelli, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato in occasione del match con il Cagliari. L’attaccante bresciano, ex rossonero, aveva già saltato l’incontro del girone d’andata che lo avrebbe visto tornare a San Siro.