Notizie Milan – Il punto sul mercato in uscita: non c’è solo Suso

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Suso, ma non solo lui. Non c’è solo l’esterno spagnolo tra i possibili partenti del Milan, in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza del Diavolo avrebbe intenzione di cedere tre pezzi da novanta. A patto, però, che le offerte siano congrue con le richieste. Prima condizione, imprescindibile, è il tipo di proposta: verranno accettate solo offerte per cessioni a titolo definitivo e verranno presi in considerazioni i prestiti con obbligo di riscatto. Il Milan non cederà ai prestiti, anche se onerosi, con diritto di riscatto. I nomi finiti sulla lista dei possibili partenti sono quelli di Piatek, Paquetà e appunto Jesus Suso. Il polacco è chiuso da Ibra e Leao, senza contare la doppietta messa a segno ieri da Rebic. Il croato sembra un calciatore ritrovato per la causa rossonera. Il brasiliano in questo momento sembra fuori dal progetto tattico di Pioli, che vuole insistere sul modulo a due punte, così come lo spagnolo.