Notizie Milan – I rossoneri fanno sul serio per Under, ecco l’offerta

MILANO – Il Milan fa sul serio per Cengiz Under, calciatore in forza alla Roma. I rossoneri avrebbero presentato una prima offerta al club capitolino, offrendo il cartellino Suso all’interno della trattativa. I giallorossi però non sono dell’idea di provarsi del trequartista, dato che devono ancora trovare il sostituto di Zaniolo, reduce da un brutto infortunio nella partita contro la Juventus. Le ultime indiscrezioni di mercato, riguardanti il futuro del turco, parlano di un apprezzamento da parte del giocatore per la possibile nuova destinazione. Lo stesso procuratore del giocatore è stato visto a Milano, nei giorni scorsi. L’intenzione dell’agente è quella di portare lontano da Roma il suo assistito.