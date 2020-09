Nosotti: “Ibrahimovic è equilibratore di tante situazioni e l’accrescitore di tante altre”

MILANO – In collegamento con Sky Sport, è intervenuto Marco Nosotti. Ecco cosa ha detto su Zlatan Ibrahimovic: “Ibra è perfetto per questo Milan. Questa squadra sa stare bene in campo, ieri ha aggredito bene il Bologna. Il Milan sa bene cosa vuole e lo fa bene. Ibra è l’equilibratore di tante situazioni e l’accrescitore di tante altre. Il Milan si diverte in campo”.