News Milan – Altro che Bremer, ecco chi sta puntando davvero Maldini

1 di 2

Ultime notizie

Nome nuovo sostituto Kjaer

Il Milan continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione. L’infortunio di Simon Kjaer ha lasciato un vuoto enorme nella difesa del Diavolo, creando più di un problema a Pioli. E alla dirigenza rossonera, che, probabilmente, non aveva messo in preventivo l’acquisto di un nuovo centrale a gennaio ma che ora si trova a dover correre ai ripari.

In questi giorni si parla soprattutto di Gleison Bremer e di Sven Botman come potenziali rinforzi, ma Torino e Lille sparano alto a livello di prezzi. Ecco dunque che si stanno profilando alternative interessanti per rimpinguare un reparto orfano del suo uomo di punta.

Dalla Spagna giunge così un nome nuovo per la difesa del Milan. A rivelarlo è Sport.es, che specifica però l’esistenza di un forte interesse anche da parte del Barcellona. Una concorrenza non da poco insomma,pur tenendo presente le enormi difficoltà che i blaugrana stanno attraversando in questo periodo<<<