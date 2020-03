Nocerino: “Ibra allenatore? Dovrà cambiare mentalità”

Intervenuto in diretta Instagram sul sito gianlucadimarzio.com, Antonio Nocerino ha dedicato qualche parola a Zlatan Ibrahimovic, suo compagno e mentore tra il 2010 e il 2012 al Diavolo. In particolare il centrocampista napoletano si è soffermato su alcune dichiarazioni del 38enne, poco incline ad una carriera da coach per l’impossibilità di scendere in campo e fare la differenza in caso di difficoltà.

“Ha detto che non vorrebbe allenare perché non gli andrebbe di vedere giocatori più scarsi di lui? Se vorrà fare il mio stesso lavoro, dovrà cambiare mentalità. Quando giochi pensi solo a te stesso, da tecnico devi stare dietro a 45 persone”, la sentenza del 34enne.