Nessun big meglio di Zlatan: Ibra re degli ultimi quattro decenni

Milan, altro record per Ibrahimovic

MILANO – Nessuno ha fatto meglio di lui e lui continua a stupire, anche a 38 anni. Zlatan Ibrahimovic, appena tornato al Milan, ha già timbrato il cartellino in Serie A alla seconda opportunità e ciò gli ha permesso di far suo un altro record: ha segnato in tutti gli ultimi 4 decenni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nessuno dei grandi attaccanti della storia – da Pelé a Cruijff, Maradona e Van Basten – è riuscito a segnare in quattro decenni differenti. Non ci sono riusciti Baggio, Totti e Inzaghi. E difficilmente potranno riuscirci Messi e Ronaldo: i due hanno fatto incetta di Palloni d'Oro e Champions League, ma sarà dura battere questo record.