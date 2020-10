MILANO – L’edizione odierna di “TuttoSport” si concentra, tra i vari argomenti, sul mercato dei rossoneri. Come è noto il Milan è alla ricerca di un difensore. Il quotidiano sottolinea, però, che nonostante l’interesse del club per Nastasic, il serbo non arriverà all’ombra del Duomo: sembra infatti che la trattativa con lo Schalke 04, proprietaria del cartellino dell’ex Viola, sia definitivamente saltata.