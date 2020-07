Napoli-Milan, statistiche e curiosità dal 2 a 2 del “San Paolo”

Napoli-Milan, le statistiche

MILANO – (fonte: acmilan.com) Un punto importante, che permette al Milan di ottenere il quinto risultato utile consecutivo dopo la ripresa del campionato. Il 2-2 del San Paolo porta in dote a Pioli la consapevolezza di aver una squadra matura, pronta a spingere sull’acceleratore per questo finale di stagione. Ma torniamo ai 90′ contro il Napoli, che hanno prodotto sei statistiche. Vediamole.

1- Era da gennaio 2012 che il Milan non segnava almeno due gol in sei gare di fila in Serie A.

2- I rossoneri hanno segnato almeno due gol in quattro trasferte di fila per la prima volta da ottobre 2013 in Serie A.

3- Dalla ripresa del campionato, solo Cristiano Ronaldo (nove) ha preso parte attiva a più gol di Ante Rebić (sei – quattro gol e due assist).

4- Il Milan è una delle due squadre, assieme all’Atalanta, a non aver perso alcuna partita dopo la ripresa del campionato.

5- Solo Sebastiaan Bornauw del Colonia (classe 1999) è piú giovane di Theo Hernández (classe 1997) tra i difensori che hanno segnato almeno sei reti nei top 5 campionati europei 2019/20.

6- Franck Kessie ha trasformato 10 degli 11 rigori calciati in Serie A.

