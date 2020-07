Napoli-Milan, il migliore in campo: Kessie glaciale e necessario

Napoli-Milan, il migliore in campo è Kessie

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Napoli e Milan, valida per la 32esima giornata di Serie A, è Franck Kessie. Il centrocampista rossonero si è distinto rispetto agli altri, nonostante il voto di nessuno fra i milanisti superi il 6,5, per essere diventato assolutamente fondamentale: la sua fisicità e la sua corsa instancabile sono necessari per l’equilibrio del Milan, messo ieri in difficoltà dalla tecnica dei calciatori del Napoli; Kessie ha combattuto e lottato, nonostante sia stato anche spesso messo in mezzo. Glaciale sul calcio di rigore. CLICCA QUI>Intanto, leggi anche il peggiore in campo di Napoli-Milan