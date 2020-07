Napoli-Milan finisce 2 a 2: un punto a testa verso l’Europa

MILANO – Milan e Napoli si affrontano per il posticipo della 32esima giornata di Serie A. Un’Europa da conquistare passa anche da qui, con il Sassuolo che dietro vince e convince, portandosi a solo 3 lunghezze dietro ai rossoneri, seppur con una sfida in più.

PRIMO TEMPO – Prima frazione di gioco equilibrata, ma con il Napoli che parte meglio e impegna in due occasioni Donnarumma. Prima Mertens fa slalom nella difesa rossonera e impegna l’estremo difensore classe ’99 che risponde però prontamente. Pochi minuti più tardi ci prova Callejon dall’area piccola, ma ancora Donnarumma dice no. Il gol rossonero arriva al 21esimo minuto, cross di Rebic e il solito Theo si inserisce e schiaccia di destro battendo Ospina. Pochi minuti dopo arriva però il pareggio partenopeo, complice un errore di Donnarumma che non vede partire il pallone, respinge male e si agguanta sulla ribattuta Di Lorenzo, siglando il gol dell’1-1.

Parte forte il Milan e dopo 30 secondi Ibra conclude con forza ma centralmente, pronta la risposta di Ospina. Al 60esimo incursione sulla destra di Callejon, si inserisce Mertens che, complice una deviazione di Donnarumma, sigla il 2-1. Al 71esimo però è Bonaventura che si procura il rigore, su fallo di Maksimovic, siglato poi da Kessie: 2-2.

