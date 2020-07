Napoli 2-2 Milan, gli highlights della sfida del “San Paolo” [VIDEO]

Napoli 2-2 Milan, gli highlights

MILANO – La sfida tra Napoli e Milan, valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A, è terminata 2 a 2 per effetto delle reti di Theo Hernandez al 20esimo, Di Lorenzo al 34esimo, Mertens al 73esimo e di Kessie su rigore all’81esimo. Con un punto i partenopei si portano al sesto posto in classifica con 52 punti, mentre i rossoneri restano settimi a 50 punti a meno 4 dalla Roma quinta. CLICCA QUI>per gli highlights del match tra Napoli e Milan