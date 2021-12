News Milan – Cifra fuori mercato, eppure in Spagna sono convinti

I rossoneri si sono ripresi alla grande dopo le due sconfitte consecutive in campionato rimediate contro Fiorentina e Sassuolo, con una grande vittoria contro il Genoa per 3-0.

La testa è però già alla prossima partita contro la Salernitana e poi al Liverpool in Champions League. Presto però bisognerà concentrarsi anche sul mercato, perché gennaio si porterà dietro la Coppa d’Africa e di conseguenza le assenze di Bennacer e Kessie.

Ecco dunque che il Milan si è messo nelle ultime settimane alla ricerca di un centrocampista. Bakayoko nelle prime uscite della sua seconda esperienza in rossonero non ha sempre convinto e Krunic è spesso discontinuo. Pioli dunque potrebbe chiedere almeno un rinforzo e Maldini e Massara sembrano averlo individuato da tempo. La novità non starebbe tanto nel nome, ma nella mossa decisa che la dirigenza rossonera avrebbe deciso di attuare<<<