Mirabelli: “Strano trattare il rinnovo di Calhanoglu e Gigio a pochi mesi dalla scadenza. Il tempo c’era…”

MILANO – L’ex d.s. del Milan Massimiliano Mirabelli è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com. Ecco cosa ha detto l’ex dirigente del Milan sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: “Mi auguro che possano rinnovare entrambi. Mi sembra strano come possano due giocatori così importanti arrivare a pochi mesi dalla scadenza. Sono calciatori fondamentali. A volte i rinnovi anticipati sono operazioni importanti per creare patrimonio interno. Al Milan trovai tanti casi spinosi, ma per fortuna tutti risolti. Per Donnarumma le difficoltà sono simili. Questo Milan però aveva tre anni di tempo per rinnovare. Così ti fai male in entrambi i casi, sia se rinnovi che se non rinnovi. Calhanoglu ha dimostrato grandissimo valore, bisogna cercare di tenerlo a tutti i costi. E a breve ci sarà anche Kessié da rinnovare, magari non arrivando agli ultimi due mesi“.