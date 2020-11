Mirabelli: “Non so se il Milan vincerà lo scudetto, ma…”

MILANO – Domenica sera si affronteranno Napoli e Milan per un match dal sapore di scudetto. Per parlare dei rossoneri, a Radio Marte, è intervenuto l’ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Ecco le sue parole a “Si gonfia la rete“: “Buona dose di fortuna ma serve anche programmazione. Lì è rimasta una base solida che sta lavorando da anni. Pioli sta facendo un grandissimo lavoro, importante a livello tecnico-tattico e di gruppo, sapendo unire la squadra anche nel momento più difficile. Oggi ci sono grandi frutti. Non so se potrà vincere lo Scudetto ma sarà una squadra ristabilita al meglio“.