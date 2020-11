Mirabelli: “Locatelli? Ceduto in modo frettoloso: volevo la ricompra”

MILANO – L’ex d.s. del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare dell’ex rossonero Manuel Locatelli. Ecco cosa ha detto sul centrocampista del Sassuolo: “Quando era al Milan non era mai stato messo sul mercato, anche se voleva spazio per essere protagonista. Io avevo aperto al possibile prestito o alla ricompra alle condizioni del Milan. È uno dei migliori centrocampisti d’Italia, peccato sia stato ceduto in modo frettoloso. Avrebbe potuto fare molto bene”.