Milenkovic al Milan? No, con la Fiorentina si tratta Chiesa: le novità

Milan, trattative aperte con la Fiorentina

MILANO – Le richieste di Pioli sono chiare: al Milan serve urgentemente un difensore centrale di livello. Nei piani rossoneri, a tal proposito, c’è il nome forte di Nikola Milenkovic, numero 4 serbo in forza alla Fiorentina; la dirigenza viola, però, non sembra avere alcuna intenzione di cedere il classe 1997, come confermato in conferenza stampa dal patron Commisso: “Non si vende, rimane qui a costo che vada a scadenza. Dev’essere un esempio per tutti”. Per lui la viola chiede 40 milioni, anche se sembra più logico trattare sui 25.

I dialoghi tra Milan e Fiorentina, comunque, continuano… ma non (solo) per Milenkovic. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, si sarebbe aperto uno spiraglio dalle parti di Firenze per la cessione di Federico Chiesa. Essa, ovviamente, sarebbe possibile solo con uno sconto sui 60 milioni richiesti da Barone-Pradé e il Milan vorrebbe far leva sul contratto in scadenza nel 2022 dell’esterno classe 1997 per abbassare il prezzo fino a 40 milioni ed, eventualmente, puntare ad una formula “alla Tonali”: prestito con un diritto-obbligo di riscatto.