MilanTv – Kessié ha perso un dente dopo la gomitata di Politano

MILANO – Durante il primo tempo di ieri sera tra Napoli e Milan non è passato inosservato la gomitata al volto rifilata a Franck Kessié da Matteo Napolitano. Le immagini hanno mostrato come l’ivoriano abbia perso molto sangue dopo la botta. Secondo quanto riportato da MilanTv, il centrocampista avrebbe perso anche un dente. Il gesto del giocatore azzurro però non è stato ravvisato dall’arbitro Valeri. Questa mattina Kessié è andato dal dentista per farsi medicare.