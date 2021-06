News Milan – Due grosse novità e una conferma: i dettagli

Il quartier generale del Milan è teatro costante di incontri con procuratori e agenti di tantissimi calciatori, che siano quelli già presenti in rosa, con i quali si sta tentando di rinnovare. Oppure quelli di nuovi profili che arriverebbero a Milanello per arricchire la squadra a disposizione di mister Pioli. Nella giornata odierna sono arrivate due grosse novità e una conferma.

Come riporta Leggo, il Milan sarebbe fortemente interessato a Junior Firpo del Barcellona. Il terzino sinistro, nativo di Santo Domingo, sarebbe destinato a lasciare la Catalogna nel prossimo mercato. Su di lui si sarebbe accesa la lampadina di tutte le big della Serie A. Ma non è l'unica novità in ottica strategie rossonere<<<